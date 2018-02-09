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Прокопенко победила на этапе зимнего тура IAAF в Мадриде в тройном прыжке

Спорт
9 февраля, 1:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, февраля. /ТАСС

Второе место заняла румынка Елена Пантурою, третье - представительница Литвы Довиле Дзиндзалетайте

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Виктория Прокопенко

Виктория Прокопенко

© Александр Щербак/ТАСС, архив

ТАСС, 9 февраля. Российская легкоатлетка Виктория Прокопенко одержала победу в тройном прыжке на этапе зимнего тура Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) в Мадриде.

Россиянка, выступавшая под нейтральным флагом, показала результат 14,31 метра. Второе место заняла румынка Елена Пантурою (14,21), третье - представительница Литвы Довиле Дзиндзалетайте (14,13).

Всероссийская федерация легкой атлетики отстранена IAAF, это не позволяет российским легкоатлетам выступать на международных соревнованиях под флагом своей страны, к стартам они допускаются в нейтральном статусе. Прокопенко получила допуск на выступления от IAAF в январе этого года.

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