Тренер сборной России по мини-футболу считает спорной работу судей матча 1/2 финала ЧЕ

ТАСС, 9 февраля. Главный тренер сборной России по мини-футболу Сергей Скорович заявил, что у него есть ряд вопросов к работе арбитров на полуфинальном матче чемпионата Европы с командой Португалии. Слова Скоровича приводит пресс-служба Ассоциации мини-футбола России.

Встреча состоялась в четверг в словенской Любляне и завершилась поражением россиян со счетом 2:3. Сборная России не смогла выйти в финал чемпионата Европы впервые с 2010 года, на предыдущих трех турнирах россияне завоевывали серебро.

"Тяжелая игра, как любой полуфинал на таком уровне, наши футболисты старались, но португальцы оказались удачливее, забили больше, они победили, вышли в финал, - сказал Скорович. - Значит, это закономерно, я поздравляю соперника. Меня интересует последняя минута, последние фолы [со стороны соперника], которые, может быть, правильно не назначены, а может быть, и неправильно, сейчас сложно говорить об этом. Мне нужно спокойно посмотреть запись, по ощущениям - да, к ряду решений арбитров есть вопросы".

Финал чемпионата Европы пройдет 10 февраля.