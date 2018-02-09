CAS отклонил апелляции 47 российских спортсменов

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 9 февраля. /ТАСС/. Вынесенная панель Спортивного арбитражного суда (CAS) отклонила апелляции 47 российских спортсменов и тренеров на недопуск к Олимпийским играм в Пхёнчхане. Об этом журналистам сообщил генеральный секретарь CAS Матье Риб.

В ходе рассмотрения дел россиян судом были изучены критерии, которыми Международный олимпийский комитет (МОК) руководствовался при предоставлении российским спортсменам приглашений на Олимпиаду. По итогам разбирательств вынесенная панель CAS постановила, что эти критерии не могут считаться неприемлемыми или дискриминационными, так как, несмотря на приостановление членства Олимпийского комитета России (ОКР), россиянам была предоставлена возможность выступить на Играх под олимпийским флагом с целью "соблюдения баланса и в интересах отдельных атлетов из России". Критерии МОК, согласно заявлению CAS, должны рассматриваться не как санкция, а как заключение о соответствии требованиям, поэтому МОК имел право установить данный порядок допуска на Игры. Кроме того, CAS не нашел нарушений в работе комиссии МОК по выдаче приглашений российским спортсменам под руководством Валери Фурнейрон.

Чьи апелляции были отклонены

Дела российских спортсменов рассматривала группа арбитров в составе канадки Кэрол Робертс (председатель), швейцарца Бернхарда Велтена и австралийки Зали Стеггалл.

Россияне подавали апелляции в CAS двумя группами. Первая состояла из 32 человек, которым МОК без объяснения причин не выдал приглашение на Игры.

Виктор Ан, Владимир Григорьев, Евгения Захарова, Руслан Захаров, Денис Айрапетян, Артем Козлов (все - шорт-трек),

Антон Шипулин, Евгений Гараничев, Екатерина Юрлова-Перхт, Максим Цветков, Ирина Услугина, Дарья Виролайнен, Алексей Волков (все - биатлон),

Руслан Мурашов, Екатерина Шихова, Анна Юракова, Алексей Есин, Юлия Скокова, Елизавета Казелина, Сергей Грязцов (все - конькобежный спорт),

Сергей Устюгов, Глеб Ретивых (оба - лыжные гонки),

Ксения Столбова, Иван Букин (оба - фигурное катание),

Юлия Шокшуева, Дмитрий Попов, Роман Кошелев (все - бобслей),

Михаил Науменков, Алексей Береглазов, Валерий Ничушкин, Антон Белов, Сергей Плотников (все - хоккей).

Во вторую группу вошли 13 российских спортсменов и два тренера, которые ранее были оправданы CAS по делу о пожизненном отстранении от Олимпиад (им МОК также отказал в приглашении).

Александр Легков, Максим Вылегжанин, Евгений Белов, Александр Бессмертных, Евгения Шаповалова, Наталья Матвеева (все - лыжные гонки),

Александр Третьяков, Елена Никитина, Мария Орлова (все - скелетон),

Ольга Фаткулина, Александр Румянцев, Артем Кузнецов (все - конькобежный спорт),

Татьяна Иванова (санный спорт), а также два тренера - Альберт Демченко и Сергей Чудинов.

Так как ОКР отстранен МОК, сборная России не может выступать на Олимпиаде в Пхёнчхане. Право на участие в Играх имеют лишь те российские спортсмены, что получили индивидуальные приглашения от комиссии МОК, они выступают под олимпийским флагом в статусе олимпийских атлетов из России. Приглашения получили 169 атлетов, конькобежка Ольга Граф от участия в соревнованиях отказалась. Таким образом, после отклонения апелляций количество российских спортсменов на Играх-2018 останется неизменным.