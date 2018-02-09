Скелетонистка Никитина разочарована решением CAS, отклонившего апелляции на недопуск к ОИ

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 9 февраля. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Скелетонистка Елена Никитина разочарована решением Спортивного арбитражного суда (CAS), отклонившего апелляции на недопуск российских спортсменов к Олимпийским играм в Пхёнчхане. Об этом она сообщила ТАСС.

В пятницу вынесенная панель CAS отклонила апелляции 47 россиян на недопуск к Олимпиаде.

"Я надеялась, что что CAS примет нашу сторону. Пока у меня нет понимания, что делать дальше, нужно посоветоваться с адвокатами. Я очень разочарована", - сказала Никитина.

"Но со спортом я однозначно расставаться не намерена. У меня все впереди. Буду выступать дальше и приносить медали своей стране", - также отметила 25-летняя спортсменка.

Апелляции на недопуск к Играм подавали 32 российских спортсмена, которые не получили приглашение от комиссии МОК, а также 13 атлетов и два тренера, с которых CAS ранее снял пожизненное отстранение от Олимпиад.