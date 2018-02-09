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МОК приветствует решение CAS отклонить апелляции 47 россиян на недопуск к Играм

Спорт
9 февраля, 5:51 дата обновления: 9 февраля, 6:19 UTC+3

В заявлении Международного олимпийского комитета отмечается, что решение по российским атлетам вынесено в духе борьбы с допингом и дает ясность всем остальным спортсменам

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Президент МОК Томас Бах

Президент МОК Томас Бах

© Валерий Шарифулин/ТАСС

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 9 февраля. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) приветствует решение вынесенной панели Спортивного арбитражного суда (CAS), отклонившей апелляции 47 российских спортсменов и тренеров на недопуск к Олимпийским играм 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане. Об этом говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой МОК.

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"Мы приветствуем это решение, оно принято в духе борьбы с допингом и дает ясность всем остальным спортсменам", - говорится в заявлении.

В среду и четверг вынесенная панель CAS (ad hoc division) в Пхёнчхане провела слушания по апелляциям 32 российских спортсменов, которым МОК не выдал приглашения на Олимпиаду, в числе которых были олимпийские чемпионы - биатлонист Антон Шипулин и шорт-трекист Виктор Ан, а также чемпион мира лыжник Сергей Устюгов.

В четверг CAS заслушал еще 15 апелляций от 13 российских спортсменов и двух тренеров, которые входили в число пожизненно отстраненных МОК от участия в Олимпиадах и впоследствии были оправданны CAS. Позднее комиссия МОК отказала им в выдаче индивидуальных приглашений на Игры-2018.Дела российских спортсменов рассматривала группа арбитров в составе канадки Кэрол Робертс (председатель), швейцарца Бернхарда Велтена и австралийки Зали Стеггалл.

Олимпийские игры завершатся 25 февраля. На Играх выступают 168 российских спортсменов в статусе олимпийских атлетов из России (Olympic athlete from Russia, OAR).

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