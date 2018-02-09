Пархоменко: решение CAS по спортсменам РФ имеет политический подтекст

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 9 февраля. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Решение Спортивного арбитражного суда (CAS), отклонившего апелляции российских спортсменов на недопуск к Олимпийским играм в Пхёнчхане, имеет политический подтекст. Такое мнение ТАСС высказал генеральный секретарь Федерации бобслея России Сергей Пархоменко.

В пятницу вынесенная панель CAS отклонила апелляции 47 российских спортсменов на недопуск к Олимпиаде.

"Мы разочарованы решением CAS и видим в нем политический подтекст. Верили в лучшее, получили в ответ это", - сказал Пархоменко.

По словам Пархоменко, федерация продолжит оспаривать решение. "Будем подавать иски в другие суды с требованием компенсаций за моральные и материальные издержки. Пойдем в Верховный суд Швейцарии".

"Сейчас торопиться некуда, на Олимпиаду они все равно не успевают, у того же скелетона уже завтра начинаются тренировки, - продолжил собеседник ТАСС. - Ускоренно оспорить решение мы все равно не успеем. Поэтому пойдем не в CAS, а в другие суды".

Апелляции на недопуск к Играм подавали 32 российских спортсмена, которые не получили приглашение от комиссии МОК, а также 13 атлетов и два тренера, с которых CAS ранее снял пожизненное отстранение от Олимпиад.