Ваш регион:
Олимпиада-2018
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.02:
$ 57.67
€ 70.77
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Пархоменко: решение CAS по спортсменам РФ имеет политический подтекст

Спорт
9 февраля, 6:05 UTC+3 ПХЁНЧХАН /Корр. ТАСС, Альберт Стародубцев

В пятницу вынесенная панель Спортивного арбитражного суда отклонила апелляции 47 российских атлетов на недопуск к Олимпиаде

Поделиться
Материал из 1 страницы
Генеральный секретарь Федерации бобслея России Сергей Пархоменко

Генеральный секретарь Федерации бобслея России Сергей Пархоменко

© Сергей Бобылев/ТАСС

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 9 февраля. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Решение Спортивного арбитражного суда (CAS), отклонившего апелляции российских спортсменов на недопуск к Олимпийским играм в Пхёнчхане, имеет политический подтекст. Такое мнение ТАСС высказал генеральный секретарь Федерации бобслея России Сергей Пархоменко.

Смотрите также

МОК приветствует решение CAS отклонить апелляции 47 россиян на недопуск к Играм

Скелетонистка Никитина разочарована решением CAS, отклонившего апелляции на недопуск к ОИ

CAS отклонил апелляции 47 российских спортсменов

В пятницу вынесенная панель CAS отклонила апелляции 47 российских спортсменов на недопуск к Олимпиаде.

"Мы разочарованы решением CAS и видим в нем политический подтекст. Верили в лучшее, получили в ответ это", - сказал Пархоменко.

По словам Пархоменко, федерация продолжит оспаривать решение. "Будем подавать иски в другие суды с требованием компенсаций за моральные и материальные издержки. Пойдем в Верховный суд Швейцарии".

"Сейчас торопиться некуда, на Олимпиаду они все равно не успевают, у того же скелетона уже завтра начинаются тренировки, - продолжил собеседник ТАСС. - Ускоренно оспорить решение мы все равно не успеем. Поэтому пойдем не в CAS, а в другие суды".

Апелляции на недопуск к Играм подавали 32 российских спортсмена, которые не получили приглашение от комиссии МОК, а также 13 атлетов и два тренера, с которых CAS ранее снял пожизненное отстранение от Олимпиад.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Допинг Олимпиада-2018 Допинг-скандал вокруг российского спорта Отстранение России от участия в Олимпиаде-2018
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Узнайте, где кандидаты берут деньги на избирательную кампанию
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
МОК приветствует решение CAS отклонить апелляции 47 россиян на недопуск к Играм
2
В МО РФ рассказали о разрушении моста в Сирии после открытия оппозицией шлюзов на Евфрате
3
CAS отклонил апелляции 47 российских спортсменов
4
"Вышли без флага и гимна и всех обыграли"
5
Депутат ГД: неприкосновенность нетрезвых судей за рулем не избавляет от ответственности
6
Ответный удар "Серпом": зачем создавался ракетно-ядерный "Тополь"
7
Неприятности в раю: почему разгорелся политический кризис на Мальдивах
Темы дня
Новости партнеров
Реклама