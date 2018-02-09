Церемония открытия Олимпиады-2018 прошла под лозунгом "За мир во всем мире"

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ПХЁНЧХАН, 9 февраля. /ТАСС/. Церемония открытия Игр-2018 состоялась 9 февраля на Олимпийском стадионе в Пхёнчхане. Проведение мероприятия осложняла холодная погода (минус 1 градус) и высокая влажность.

Многие спортсмены из разных стран отказались от участия в церемонии из-за боязни простудиться на открытом стадионе накануне ответственных стартов. Зрителям организаторы раздавали теплые пледы и даже шапки. Болельщиков, в отличие от атлетов, морозная погода не испугала - на трибунах не было ни одного свободного места.

Церемония открылась общим планом стадиона и фейерверком вокруг него, одна из вспышек превратилась в слово Welcome ("Добро пожаловать"). Первым на сцене появился белый тигр - его в виде куклы на палках-каркасах вынесли дети. Именно тигр Сухоран был выбран в качестве официального талисмана Олимпиады-2018. Это животное тесно связано с мифологией Республики Корея и является символом доверия, защиты и силы.

Вместе с тигром три мальчика и две девочки отправились в далекое путешествие. Заявка сюжета - ребята находят таинственную пещеру и волшебную фреску. Дальше волшебные провожатые приводят детей в мир сказки, где они встречают синих драконов, причудливых бабочек, черных змей, кабанов. Путешествие сопровождалось исполнением народных танцев.

Зрителей церемонии познакомили с богатым историческим наследием Южной Кореи. Национальная одежда, древние храмы и монастыри, знаменитая крепость Хвасон - все эти образы сменяли друг друга под звуки барабанов и флейт. Костюмы участников действа воссоздавали цвета национального флага Республики Корея - белый, синий и красный. Центральная эмблема флага отражает взгляды на вселенную как на единое целое, взаимодействие противоположных энергий инь и ян. Четыре элемента вокруг символизируют землю, огонь, воздух и воду.

После этого флаг Республики Корея на арену вынесли восемь прославленных местных спортсменов. Флаг был поднят под гимн страны, который исполнили дети из мультинациональных местных семей.

Парад стран возглавила Греция

Парад стран, отдавая дань традициям, открыла сборная Греции. Остальные страны шли в алфавитном порядке, но при определении очередности организаторы руководствовались южнокорейским алфавитом. Наибольшее число участников парада было в составе команды США.

Спортсмены из всех стран были одеты очень тепло - преимущественно в горнолыжные костюмы. Каждую из стран сопровождала девушка в костюме, напоминающем одеяние русской Снегурочки. В руках девушки держали ветви с названием страны.

На Олимпиаде-2018 представлены команды из 92 стран. Впервые в зимних Играх участвуют сборные из Республики Косово, Малайзии, Сингапура, Нигерии, Эритреи и Эквадора. Ряд стран выступают после перерыва - ЮАР, Кения, Колумбия, Мадагаскар, КНДР и другие.

Спортсменов из России встретил теплый прием

Команда олимпийских спортсменов из России вышла на параде под 55-м номером - между сборными Австрии и Узбекистана. В параде участвовало 80 представителей российской делегации, всего в Играх примет участие 168 россиян. Команда не смогла выйти на парад под национальным флагом из-за отстранения Олимпийского комитета России решением Международного олимпийского комитета (МОК). Российские спортсмены прошли под олимпийским флагом, который несла девочка-волонтер.

Многие переживали, что зрители церемонии будут негативно реагировать на выход россиян из-за всех последних негативных событий, предшествовавших Олимпиаде. Вопреки ожиданиям, все прошло без осложнений: болельщики тепло приветствовали команду олимпийских спортсменов из России, как и все предыдущие страны.

Примечательно, что режиссеры олимпийской трансляции в Южной Корее при выходе атлетов из России все-таки использовали изображение Российской Федерации на карте мира. Зрителями церемонии стали и некоторые болельщики из России. Российские флаги были издалека видны на трибунах.

На церемонии открытия присутствовали член МОК Шамиль Тарпищев, глава Независимой общественной антидопинговой комиссии Виталий Смирнов, глава делегации олимпийских атлетов из России Станислав Поздняков, помощник президента РФ Игорь Левитин и посол РФ в Сеуле Александр Тимонин.

Не обошлось и без неожиданностей: в трансляции во время представления команды Франции на корейском телевидении вместо французского флага в титрах был показан флаг Российской Федерации. Работники, по-видимому, перепутали флаги из-за схожих цветов.

Под флагом единой Кореи

Уникальность церемонии открытия Игр-2018 состояла также в том, что команды Южной Кореи и КНДР прошли на параде атлетов вместе под флагом единой Кореи. Это событие произошло впервые за 12 лет. Флаг единой Кореи использовался ранее на Играх в 2000 (Сидней), 2004 (Афины) и 2006 (Турин) годах. После 2006 года флаг не использовался из-за охлаждения взаимоотношений между странами.

На церемонии открытия Олимпиады президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин впервые встретился с сестрой лидера КНДР Ким Ё Чжон. Представители двух стран пожали друг другу руки. Кроме того, как известно, на Играх выступит объединенная женская команда по хоккею, составленная из спортсменок обеих стран.

Всех зрителей церемонии удивил спортсмен из Тонги Пита Тауфатофуа, который был знаменосцем страны и на летних Играх-2016 в Рио-де-Жанейро. В Бразилии он выступал как тхэквондист, а в Пхёнчхане будет выступать как лыжник. На параде храбрый атлет, несмотря на мороз, вышел с обнаженным торсом и в традиционной тонгайской юбке.

Президент Южной Кореи объявил Олимпиаду открытой

Глава организационного комитета Олимпиады-2018 Ли Хи Бом первым взял слово, назвав церемонию открытия соревнований историческим моментом. "Отрадно, что Республика Корея спустя 30 лет после Игр в Сеуле принимает Олимпийские игры, - сказал он. - Я уверен, что Игры в Пхёнчхане дадут луч надежды всему человечеству. Как говорил барон Пьер де Кубертен, главное - не победа, а участие, я хочу пожелать всем участникам следовать основным олимпийским принципам, желаю спортсменам насладиться Играми и написать новую страницу в истории под девизом "Быстрее, выше, сильнее".

С открытием Олимпийских игр всех также поздравил президент МОК Томас Бах. "Дорогие олимпийцы по всему миру, это момент, которого мы все ждали, - отметил он. - Дорогие атлеты, теперь ваша очередь, это будут соревнования вашей жизни, в следующие дни взгляды всего мира будут прикованы к вам. Несмотря на все различия, вы будете жить в гармонии, а также взаимоуважении и соблюдении правил олимпийского духа, вы получите особое удовольствие от этих Игр, если будете соблюдать правила и оставаться чистыми от допинга".

Глава МОК напомнил также о духе всеобщего единения, который несут Олимпийские игры. "В то время, как вы будете соревноваться, вы будете вместе жить в Олимпийской деревне, - подчеркнул Бах. - Особым примером объединяющей силы спорта является сегодняшнее совместное шествие команд Южной Кореи и КНДР. Два года назад на Играх в Рио-де-Жанейро впервые участвовала команда беженцев и это, в свою очередь, дало надежду всему миру, это был мощный мирный посыл для всего человечества".

За мир во всем мире

Символично, что ходе церемонии прозвучала песня Джона Леннона Imagine ("Представь себе") о мире во всем мире. Под звуки песни путешествие детей по свету завершилось в настоящем. Участники церемонии зажгли свечи, символизирующие уют семейного очага, а затем выстроились в образы голубей мира.

Авторы сценария церемонии сделали основную ставку на передовые технологии - перед зрителями предстали образы оцифрованного мира, в частности, 120 дверей в будущее. С помощью цифровых технологий центр арены превратился в медиацентр, который образно передал во все уголки планеты главный смысловой посыл этих Игр - мир во всем мире.

Олимпийский флаг на арену вынесли восемь южнокорейских спортсменов. Честь зажечь олимпийский огонь досталась фигуристке Ким Ён А - олимпийской чемпионке 2010 года, серебряному призеру Олимпиады-2014 в Сочи. Тема новых технологий продолжилась и при зажжении олимпийского огня - это было сделано с помощью телескопического факела.

Церемония закрытия Олимпийских игр - 2018 состоится 25 февраля. Мероприятие также пройдет на Олимпийском стадионе в Пхёнчхане.