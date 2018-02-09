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Кубок России по лыжным гонкам будет продлен для участия не попавших на ОИ спортсменов

Спорт
9 февраля, 16:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, февраля. /ТАСС

Соревнования пройдут с 24 февраля по 3 марта в Архангельской области

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ТАСС, 9 февраля. Кубок России по лыжным гонкам, который 24 февраля стартует в Архангельской области, будет продлен на три дня для участия в соревнованиях спортсменов, не попавших на зимние Олимпийские игры. Об этом в пятницу ТАСС сообщили в пресс- службе областного агентства по спорту.

"В агентство по спорту Архангельской области поступило письмо от президента Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе с предложением продлить соревнования, которые пройдут в Устьянском районе области. Это обращение было поддержано и финал Кубка России продлен до 3 марта, чтобы в нем смогли принять участие спортсмены, которые не попали на Олимпийские игры", - сказала представитель ведомства.

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По ее словам, изначально планировалось, что Кубок России пройдет с 24 по 28 февраля в центре лыжного спорта "Малиновка", но после обращения руководства федерации лыжных гонок было решено провести 2-3 марта марафоны на 30 км для женщин и 50 км для мужчин. Изначально они в графике Кубка России не предусматривались.

"Областная власть работает в тесном взаимодействии с администрацией Устьянского района, центром лыжного спорта "Малиновка" и другими организациями. Главная задача - создать все необходимые условия для того, чтобы спортсмены могли показать на альтернативной лыжне в Устьянах свои лучшие результаты", - отметил руководитель регионального агентства по спорту региона Андрея Багрецова.

Официальное открытие финала Кубка России по лыжным гонкам намечено на 24 февраля. В этот день состоятся индивидуальные гонки свободным стилем на 10 км у женщин и 15 километров у мужчин. Всего допуск на старт получили почти 300 сильнейших лыжников страны.

Международный олимпийский комитет (МОК) приостановил членство Олимпийского комитета России (ОКР). Российские спортсмены могут выступать на Играх-2018 только под олимпийским флагом в статусе "олимпийский атлет из России". МОК прислал приглашения 169 российским атлетам, конькобежка Ольга Граф отказалась от участия в Играх-2018. Ранее президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков заявлял, что для поддержки спортсменов, не допущенных к Олимпиаде, стоит организовать альтернативные соревнования.

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