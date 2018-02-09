Глава оргкомитета "Россия-2018" уверен, что за базы ЧМ-2018 "не придется краснеть"

МОСКВА, 9 февраля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Оргкомитету чемпионата мира по футболу 2018 года не будет стыдно за подготовку баз турнира, которые примут сборные стран - участниц мирового первенства. Об этом ТАСС заявил председатель оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин.

В пятницу Международная федерация футбола (ФИФА) объявила утвержденный список баз, которые выбрали сборные всех стран - участниц чемпионата мира.

"Базы в целом готовы, но есть еще определенные работы на нескольких тренировочных площадках. Прошли визиты всех команд, их базы устраивают, а это самое главное. Они знают, как будут тренироваться и выстраивать общение с сотрудниками и руководством баз. Сейчас регионам надо еще понять, как принимать не только команды, но и их болельщиков".

"Можно быть уверенным, что не придется краснеть за базы, потому что эту работу у нас всегда воспринимали серьезно. Среди баз была конкуренция за право принять команды, так что все настроены решительно. Мы стараемся даже учесть дополнительные пожелания команд, если это несильно влияет на инвестиции", - рассказал Сорокин.

Глава оргкомитета отметил, что сейчас проводится большая работа со службами безопасности по охране баз и всех сборных. "Охраняться базы будут самым серьезным образом, эта крайне серьезная работа проводится со специальными службами. Мы спокойно ко всему относимся, никакого беспокойства нет", - подчеркнул собеседник ТАСС.

Чемпионат мира пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.