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Власти Сочи сообщили, что тренировочные поля ЧМ-2018 полностью готовы

Спорт
9 февраля, 16:28 UTC+3 СОЧИ СОЧИ 9, февраля. /ТАСС

Сборные Бразилии и Польши будут базироваться в Сочи во время чемпионата мира по футболу

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Мэр города Сочи Анатолий Пахомов

Мэр города Сочи Анатолий Пахомов

© Артем Геодакян/ТАСС

СОЧИ, 9 февраля. /ТАСС/. Тренировочные поля в Сочи, на которых во время чемпионата мира по футболу будут тренироваться сборные Польши и Бразилии, готовы к приезду национальных команд. Об этом ТАСС сообщил мэр Сочи Анатолий Пахомов.

Ранее ФИФА опубликовала список тренировочных баз, которые будут использоваться участниками чемпионата мира 2018 года во время турнира. В Сочи разместятся сборные Бразилии (стадион "Юг Спорт") и Польши ("Спутник-Спорт").

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"В Сочи готовы необходимые тренировочные поля, они расположены в Адлерском районе недалеко от стадиона "Фишт". Каждая площадка оснащена полем с травяным покрытием и специальными зонами для разминки. Здесь уже проводились предматчевые тренировки команд во время Кубка конфедераций 2017 года", - сказал мэр.

Пахомов уточнил, что команды и тренерский состав будут жить в пятизвездочных отелях. "В целом созданы все условия, чтобы матчи чемпионата мира прошли в Сочи на высочайшем уровне. Мы окажем самый радушный прием как футболистам, так и их многочисленным болельщикам", - заверил глава города.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи примут Москва, Калининград, Санкт-Петербург, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов- на-Дону, Сочи и Екатеринбург.

В Сочи сыграют команды Португалии и Испании (15 июня), Бельгии и Панамы (18 июня), Германии и Швеции (23 июня), Австралии и Перу (26 июня).

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