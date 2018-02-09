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"Тосно" арендовал до конца сезона футболиста "Краснодара" Жигулева

Спорт
9 февраля, 17:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, февраля. /ТАСС

Игрок присоединится к команде на сборе в Турции

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ТАСС, 9 февраля. Футбольный клуб "Тосно" из Ленинградской области арендовал полузащитника "Краснодара" Илью Жигулева до конца сезона. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу краснодарской команды.

22-летний игрок присоединится к "Тосно" 15 февраля на сборе команды в Турции.

Жигулев является капитаном молодежной сборной России. Он принял участие в восьми матчах нынешнего сезона.

"Тосно" занимает 14-е место в чемпионате России с 20 очками. Первый официальный матч в 2018 году команда проведет 4 марта, "Тосно" сыграет в гостях со "СКА- Хабаровском" в 21-м туре национального первенства.

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