"Тосно" арендовал до конца сезона футболиста "Краснодара" Жигулева

ТАСС, 9 февраля. Футбольный клуб "Тосно" из Ленинградской области арендовал полузащитника "Краснодара" Илью Жигулева до конца сезона. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу краснодарской команды.

22-летний игрок присоединится к "Тосно" 15 февраля на сборе команды в Турции.

Жигулев является капитаном молодежной сборной России. Он принял участие в восьми матчах нынешнего сезона.

"Тосно" занимает 14-е место в чемпионате России с 20 очками. Первый официальный матч в 2018 году команда проведет 4 марта, "Тосно" сыграет в гостях со "СКА- Хабаровском" в 21-м туре национального первенства.