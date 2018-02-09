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Трегубов: олимпийские атлеты из России чувствовали поддержку трибун на открытии Олимпиады

Спорт
9 февраля, 17:05 UTC+3 ПХЁНЧХАН Корея/ 9, февраля. /ТАСС

По словам российского скелетониста, было очень приятно слышать поддержку трибун на Олимпийском стадионе в Пхёнчхане

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Делегация олимпийских спортсменов из России во время парада атлетов на церемонии открытия XXIII зимних Олимпийских игр

Делегация олимпийских спортсменов из России во время парада атлетов на церемонии открытия XXIII зимних Олимпийских игр

© Валерий Шарифулин/ТАСС

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 9 февраля. /ТАСС/. Олимпийские атлеты из России, присутствовавшие на церемонии открытия Игр в южнокорейском Пхёнчхане, чувствовали поддержку трибун во время торжественного мероприятия на стадионе. Об этом ТАСС сообщил скелетонист Никита Трегубов.

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"Я, да и другие мои товарищи, возвращаемся с парада олимпийцев в хорошем настроении, - сказал Трегубов. - Когда шла наша команда, мы слышали как нас поддерживали трибуны, было очень приятно".

В пятницу прошла церемония открытия XXIII зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане. Олимпийские атлеты из России приняли участие в параде спортсменов, пройдя по арене под флагом Международного олимпийского комитета (МОК).

По решению МОК россияне выступают на Олимпиаде в Пхёнчхане под олимпийским флагом в статусе олимпийских спортсменов из России. Всего на Играх-2018 выступят 168 российских спортсменов.

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