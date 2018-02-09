Трегубов: олимпийские атлеты из России чувствовали поддержку трибун на открытии Олимпиады

Делегация олимпийских спортсменов из России во время парада атлетов на церемонии открытия XXIII зимних Олимпийских игр © Валерий Шарифулин/ТАСС

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 9 февраля. /ТАСС/. Олимпийские атлеты из России, присутствовавшие на церемонии открытия Игр в южнокорейском Пхёнчхане, чувствовали поддержку трибун во время торжественного мероприятия на стадионе. Об этом ТАСС сообщил скелетонист Никита Трегубов.

"Я, да и другие мои товарищи, возвращаемся с парада олимпийцев в хорошем настроении, - сказал Трегубов. - Когда шла наша команда, мы слышали как нас поддерживали трибуны, было очень приятно".

В пятницу прошла церемония открытия XXIII зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане. Олимпийские атлеты из России приняли участие в параде спортсменов, пройдя по арене под флагом Международного олимпийского комитета (МОК).

По решению МОК россияне выступают на Олимпиаде в Пхёнчхане под олимпийским флагом в статусе олимпийских спортсменов из России. Всего на Играх-2018 выступят 168 российских спортсменов.