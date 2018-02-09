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Крянин: неприглашенный на ОИ лыжник Устюгов намерен результатами доказать свою чистоту

Спорт
9 февраля, 17:12 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Сергей Фукс

Вице-президент Федерации лыжных гонок России отметил, что спортсмен настраивается на другие старты

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Сергей Устюгов

Сергей Устюгов

© EPA-EFE/PETER SCHNEIDER

МОСКВА, 9 февраля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Двукратный чемпион мира по лыжным гонкам Сергей Устюгов, не получивший от Международного олимпийского комитета (МОК) приглашения на Игры в Пхёнчхан, намерен результатами доказать чистоту своих побед. Таким мнением с ТАСС поделился вице-президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин.

В пятницу вынесенная панель Спортивного арбитражного суда (CAS) не удовлетворила апелляции 45 российских спортсменов на недопуск к Олимпиаде. В числе тех, кто оспаривал решение МОК, был Устюгов и еще семь лыжников.

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"Конечно, я возмущен, мне обидно за ребят, что их на ровном месте лишили возможности побороться за медали Олимпиады. Сейчас важно, чтобы ребята поняли, что они не брошены, что будет масса других соревнований, чтобы они не опустили руки и начали готовиться даже к следующим Олимпийским играм. Наша задача заключается в том, чтобы вытащить всех ребят из этой ямы и вернуть их на соревновательный путь", - сказал Крянин.

"У Сергея настроение боевое, он хочет доказать, что он чист, что он побеждает только честно. Свою правоту можно доказать только результатом. Понятно, что это стресс, но мы должны переварить эту ситуацию. Будет масса других стартов, нужно на них настраиваться, чтобы победить", - добавил он.

Приглашение на Игры-2018 получили 168 российских спортсменов, включая 12 лыжников, которые из-за отстранения Олимпийского комитета России (ОКР) выступят в Пхёнчхане под олимпийским флагом и в статусе олимпийский атлет из России

Олимпиада-2018 завершится 25 февраля.

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