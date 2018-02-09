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Газзаев: несправедливо отстраненные от ОИ спортсмены могут подать в суд на Томаса Баха

Спорт
9 февраля, 17:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, февраля. /ТАСС

Зампредседателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи считает, что необходимо содействовать развитию спортивного права

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Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Валерий Газзаев

Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Валерий Газзаев

© Анна Исакова/ТАСС

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Зампредседателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, заслуженный тренер РФ Валерий Газзаев ("Справедливая Россия") считает, что спортсмены, несправедливо отстраненные от участия в Олимпийских играх 2018 года, могут подать в суд на президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха.

Парламентарий напомнил, что "61-я статья Олимпийской хартии гласит, что в случае недопуска на Олимпийские игры по неизвестным причинам чистых спортсменов, федерации, олимпийские комитеты и спортсмены вправе подавать в суд на руководителя МОК".

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"Сейчас им является Томас Бах. А также [подать в суд] и на главу дисциплинарной комиссии МОК Дениса Освальда, который принимал решение о пожизненной дисквалификации наших спортсменов без какого-либо основания, что подтвердил в своем решении Спортивный арбитражный суд, который реабилитировал наших спортсменов", - отметил депутат.

Кроме этого, Газзаев считает, что "надо содействовать развитию спортивного права и спортивного арбитража на международном уровне, а также и внутри страны".

"С учетом монопольного положения международных спортивных организаций, необходимо создание системы "сдержек и противовесов", в которой бы все принимаемые этими организациями решения, в том числе о допуске или не допуске спортсменов, подлежали бы действительному судебному контролю со стороны Спортивного арбитражного суда", - подчеркнул он.

Газзаев также выразил надежду, что "здравый смысл все же восторжествует" и в процессе диалога будет выработана общая позиция по возвращению олимпийскому движению "первоначального авторитета и чистоты". "Хотя сделать это будет не просто", - заключил он.

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