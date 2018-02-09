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Поддержка болельщиков с трибун подняла настроение российским спортсменам на открытии ОИ

Спорт
9 февраля, 17:32 UTC+3 ПХЁНЧХАН /Корр. ТАСС, Альберт Стародубцев

В параде спортсменов приняли участие около 80 представителей команды олимпийских атлетов из России

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Делегация олимпийских атлетов из России на церемонии открытия Игр 2018 года в Пхёнчхане

Делегация олимпийских атлетов из России на церемонии открытия Игр 2018 года в Пхёнчхане

© Валерий Шарифулин/ТАСС

ПХЁНЧХАН, 9 февраля. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Поддержка болельщиков с трибун Олимпийского стадиона в Пхёнчхане, где прошла церемония открытия Игр-2018, подняла настроение команде олимпийских атлетов из России. Об этом ТАСС рассказал российский бобслеист Максим Андрианов.

В параде спортсменов приняли участие около 80 представителей команды олимпийских атлетов из России.

"Сама церемония открытия Олимпиады мне очень понравилась, она получилась красочной и интересной, - отметил спортсмен. - Что касается нашего участия в ней, то поначалу у меня совершенно не было настроения, все-таки выходить под другим флагом было не очень комфортно. Но когда мы увидели болельщиков с флагами нашей страны на трибунах, то настроение сразу улучшилось. Мы поняли, что мы не одни".

В пятницу состоялась церемония открытия XXIII зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане. Олимпийские атлеты из России приняли участие в параде спортсменов, пройдя по арене под флагом Международного олимпийского комитета (МОК).

По решению МОК россияне выступают на Олимпиаде в Пхёнчхане под олимпийским флагом в статусе олимпийских спортсменов из России.

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