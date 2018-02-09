Ваш регион:
Олимпиада-2018
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.02:
$ 58.17
€ 71.39
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Тосно" арендовал до конца сезона футболиста ЦСКА Макарова

Спорт
9 февраля, 21:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, февраля. /ТАСС

Полузащитник уже выступал за "Тосно" на правах аренды в сезоне-2016/17

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 9 февраля. Футбольный клуб "Тосно" из Ленинградской области арендовал полузащитника московского ЦСКА Александра Макарова до конца сезона. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу армейцев.

Макаров уже выступал за "Тосно" на правах аренды в сезоне-2016/17. Он помог команде выйти в Российскую футбольную премьер-лигу из Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Макаров сыграл в 16 матчах ФНЛ и забил четыре гола, также он принял участие в двух матчах Кубка России.

За ЦСКА Макаров провел два матча, дебютировав 25 июля 2017 года в гостевой игре третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с греческим АЕКом (2:0).

"Тосно" занимает 14-е место в чемпионате России с 20 очками. Первый официальный матч в 2018 году команда проведет 4 марта, "Тосно" сыграет в гостях со "СКА- Хабаровском" в 21-м туре национального первенства.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Узнайте, где кандидаты берут деньги на избирательную кампанию
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Российская керлингистка Брызгалова рассказала, что ее держали на допинг-контроле 1,5 часа
2
Тренер керлингистов признался, что нервничал в игре против южнокорейцев больше обычного
3
Какие шутки Сергея Лаврова вошли в историю российской дипломатии
4
В ДНР заявили о задержании причастных к убийству Гиви
5
Пентагон считает размещение в Калининградской области "Искандеров" дестабилизирующим шагом
6
Олимпиада-2018 стартовала не безукоризненно
7
Илья Авербух оценил шансы российских фигуристов на Олимпиаде-2018
Темы дня
Новости партнеров
Реклама