"Тосно" арендовал до конца сезона футболиста ЦСКА Макарова

ТАСС, 9 февраля. Футбольный клуб "Тосно" из Ленинградской области арендовал полузащитника московского ЦСКА Александра Макарова до конца сезона. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу армейцев.

Макаров уже выступал за "Тосно" на правах аренды в сезоне-2016/17. Он помог команде выйти в Российскую футбольную премьер-лигу из Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Макаров сыграл в 16 матчах ФНЛ и забил четыре гола, также он принял участие в двух матчах Кубка России.

За ЦСКА Макаров провел два матча, дебютировав 25 июля 2017 года в гостевой игре третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с греческим АЕКом (2:0).

"Тосно" занимает 14-е место в чемпионате России с 20 очками. Первый официальный матч в 2018 году команда проведет 4 марта, "Тосно" сыграет в гостях со "СКА- Хабаровском" в 21-м туре национального первенства.