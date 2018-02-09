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"Локомотив-Кубань" и "Нижний Новгород" сыграют в финале Кубка России по баскетболу

Спорт
9 февраля, 21:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, февраля. /ТАСС

В полуфинале краснодарцы обыграли "Новосибирск", а нижегородцы одолели "Иркут"

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ТАСС, 9 февраля. Баскетбольные клубы "Локомотив-Кубань" и "Нижний Новгород" встретятся в финале Кубка России.

Полуфинальные встречи "Финала четырех" Кубка России прошли в пятницу в Краснодаре.

Краснодарская команда в полуфинале победила "Новосибирск" со счетом 97:64, "Нижний Новгород" обыграл "Иркут" - 68:52.

Финал и матч за третье место пройдут 11 февраля.

Кубок России проводится в 17-й раз. Самым титулованным клубом является московский ЦСКА, который выигрывал турнир четыре раза (2005, 2006, 2007 и 2010). "Новосибирск" дважды выигрывал турнир (2015 и 2017), "Локомотив-Кубань" - один раз (2000).

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