Плющенко отправил письмо в МПК с просьбой допустить Петушкова и других россиян до Игр-2018

ТАСС, 9 февраля. Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко отправил письмо президенту Международного паралимпийского комитета (МПК) Эндрю Парсонсу с просьбой допустить до Паралимпийских игр 2018 года в лыжных гонках и биатлоне Романа Петушкова и других россиян. Об этом Плющенко написал в Instagram.

"Я только что отправил с моими друзьями, многократными чемпионами Олимпийских игр и чемпионатов мира, письмо главе МПК Парсонсу с просьбой допустить до Паралимпийских игр в Южной Корее в марте 2018 года моего друга, героя нашей домашней Паралимпиады, шестикратного паралимпийского чемпиона Петушкова и его коллег по сборной команде. Вы все знаете, что спортсменам по лыжным гонкам и биатлону нашей паралимпийской команды, всем мужчинам не дали шансов выступить на Играх", - написал Плющенко.

"Я, мои коллеги - Ирина Роднина, Владислав Третьяк, Александр Карелин, Вячеслав Фетисов, Михаил Мамиашвилли, Александр Кожевников, Алексей Немов, Елена Исинбаева, Алина Кабаева, Татьяна Навка, Светлана Хоркина, Мария Киселева, Антон Сихарулидзе, Татьяна Волосожар, Максим Траньков, Роман Костомаров, Светлана Журова, Алексей Жамнов, Маргарита Мамун, Анжелика Тиманина, Юлия Липницкая и Аделина Сотникова завоевали за свою карьеру 41 золотую, 13 серебряных и 10 бронзовых медалей. Мы, как никто другой, понимаем боль и отчаяние спортсменов, не простых спортсменов, а спортсменов с определенными проблемами по здоровью. Я не смог пройти мимо, все мое нутро борется с этой несправедливостью. Очень надеюсь и верю, что президент МПК найдет возможность и даст шанс нашим ребятам выступить на Паралимпийских играх", - добавил Плющенко.

29 января МПК объявил о продлении дисквалификации Паралимпийского комитета России, которая была наложена в августе 2016 года в связи с допинговыми нарушениями на Играх в Сочи. По причине отстранения национального комитета, российские паралимпийцы на Играх в Пхёнчхане, которые пройдут с 9 по 18 марта, выступят в нейтральном статусе. По итогам заседания исполкома ПКР 1 февраля был утвержден состав российской делегации в количестве 79 человек. При этом Игры пройдут без представителей мужской команды по лыжным гонкам, поскольку на них не хватило лицензий.

Внимание ‼️‼️‼️Важная инфо ‼️‼️‼️ Друзья!Я только что отправил с моими друзьями,многократными чемпионами Олимпийских Игр и чемпионатов мира,Президенту МОК Т.Баху и Президенту МПК А.Парсонс, письмо-боль,с просьбой допустить до Паралимпийских Игр в Южной Корее в марте 2018 года,моего друга, героя нашей домашней паралимпиады,6ти кратного олимпийского чемпиона, Романа Петушкова и его коллег по сборной команде. Вы все знаете,что спортсменам по лыжным гонкам и биатлону нашей паралимпийской команды,всем мужчинам,не дали шансов выступить на Играх.Я,и мои коллеги: Роднина Ирина, Владислав Третьяк Карелин Александр,, Фетисов Вячеслав, Мамиашвили Михаил, Кожевников Александр, Немов Алексей, Исинбаева Елена, Кабаева Алина, Навка Татьяна, Хоркина Светлана, Киселева Мария, Сихарулидзе Антон, Волосожар Татьяна, Траньков Максим, Костомаров Роман, Журова Светлана, Жамнов Алексей, Мамун Маргарита, Тиманина Анжелика, Липницкая Юлия, Сотникова Аделина завоевали за свою карьеру 41 золотую,13 серебреных и 10 бронзовых медалей.Мы как никто другой,понимаем боль и отчаяние спортсменов, не простых спортсменов,а спортсменов с определенными проблемами по здоровью. Я не смог пройти мимо,все мое нутро борется с этой несправедливостью. Очень надеюсь и верю,что Президенты МОК и ПКР,найдут возможность и дадут шанс нашим ребятам выступить на Паралимпийских Играх. ‼️English version below Публикация от Евгений Плющенко (@plushenkoofficial) Фев 9, 2018 в 10:33 PST