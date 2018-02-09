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"Химки" победили "Жальгирис" в матче баскетбольной Евролиги

Спорт
9 февраля, 23:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, февраля. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 84:74

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ТАСС, 9 февраля. Российский баскетбольный клуб "Химки" одержал победу над литовским "Жальгирисом" со счетом 84:74 в гостевом матче регулярного чемпионата Евролиги.

Самыми результативными в матче стали игроки подмосковной команды Алексей Швед и Энтони Гилл, набравшие по 20 очков.

"Химки" с 13 победами в 22 матчах занимают седьмое место в турнирной таблице. "Жальгирис" располагается на шестой позиции также с 13 победами.

В следующем туре "Химки" 23 февраля дома сыграют с греческим "Панатианикосом", "Жальгирис" в этот же день в гостях встретится с турецким клубом "Анадолу Эфес".

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