"Химки" победили "Жальгирис" в матче баскетбольной Евролиги

ТАСС, 9 февраля. Российский баскетбольный клуб "Химки" одержал победу над литовским "Жальгирисом" со счетом 84:74 в гостевом матче регулярного чемпионата Евролиги.

Самыми результативными в матче стали игроки подмосковной команды Алексей Швед и Энтони Гилл, набравшие по 20 очков.

"Химки" с 13 победами в 22 матчах занимают седьмое место в турнирной таблице. "Жальгирис" располагается на шестой позиции также с 13 победами.

В следующем туре "Химки" 23 февраля дома сыграют с греческим "Панатианикосом", "Жальгирис" в этот же день в гостях встретится с турецким клубом "Анадолу Эфес".