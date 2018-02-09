Российский теннисист Рублев не сумел выйти в полуфинал турнира во Франции

ТАСС, 9 февраля. Россиянин Андрей Рублев проиграл французу Жо-Вильфриду Тсонга в четвертьфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), который проходит во французском Монпелье (призовой фонд - $627 тыс.).

Встреча, длившаяся 1 час 52 минуты, завершилась со счетом 6:4, 7:6 (7:1) в пользу Тсонга, посеянного на турнире под третьим номером.

Также не сумел пробиться в полуфинал россиянин Карен Хачанов, проигравший бельгийцу Давиду Гоффену (1) со счетом 4:6, 4:6.

Соревнования во Франции завершатся 11 февраля.