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Российский теннисист Рублев не сумел выйти в полуфинал турнира во Франции

Спорт
9 февраля, 23:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, февраля. /ТАСС

В 1/4 финала он проиграл французу Жо-Вильфриду Тсонга

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ТАСС, 9 февраля. Россиянин Андрей Рублев проиграл французу Жо-Вильфриду Тсонга в четвертьфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), который проходит во французском Монпелье (призовой фонд - $627 тыс.).

Встреча, длившаяся 1 час 52 минуты, завершилась со счетом 6:4, 7:6 (7:1) в пользу Тсонга, посеянного на турнире под третьим номером.

Также не сумел пробиться в полуфинал россиянин Карен Хачанов, проигравший бельгийцу Давиду Гоффену (1) со счетом 4:6, 4:6.

Соревнования во Франции завершатся 11 февраля.

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