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Глава UFC: Мэйуэзер согласился на поединок с Макгрегором по правилам ММА

Спорт
10 февраля, 1:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, февраля. /ТАСС

Американский боксер намерен впервые в карьере выйти в октагон

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Флойд Мэйуэзер и Коннор Макгрегор

Флойд Мэйуэзер и Коннор Макгрегор

© AP Photo/Isaac Brekken

ТАСС, 10 февраля. Бывший чемпион мира по боксу американец Флойд Мэйуэзер дал согласие на проведение поединка с ирландским бойцом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конором Макгрегором по правилам смешанных единоборств (ММА). Об этом сообщил глава UFC Дэйна Уайт, слова которого приводит портал Worldboxingnews.com.

В прошлом году Мэйуэзер и Макгрегор провели бой по правилам бокса, поединок прошел в Лас-Вегасе 27 августа и завершился победой Мэйуэзера техническим нокаутом в 10-м раунде. После этого американец объявил о завершении карьеры, однако позднее в своих соцсетях разместил несколько видеозаписей, на которых он проводит тренировки в октагоне - площадке для проведения боев по правилам ММА.

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"Флойд сказал, что у них с Конором битва, и он намерен сделать и то, и другое [провести бои по правилам бокса и ММА], - сказал Уайт. - Очевидно, единственный способ сделать это - свести их в октагоне. Ранее мы вывели Макгрегора на ринг, теперь пришла пора ответить на это взаимностью".

40-летний Мэйуэзер является самым высокооплачиваемым боксером всех времен, он становился чемпионом мира в пяти весовых категориях, американец также является бронзовым призером Олимпийских игр - 1996. За бой с филиппинцем Мэнни Пакьяо, который состоялся 2 мая 2015 года, Мэйуэзер заработал рекордный гонорар в истории бокса - $210 млн, однако за бой с Макгрегором, по неофициальной информации, он получил сумму, значительно превышающую доход от поединка с филиппинцем (от $300 млн). Всего за карьеру он провел 50 поединков, победив во всех из них (27 - нокаутом) и установив рекорд по числу боев без поражений в ранге чемпиона мира по боксу (ранее обладателем рекорда был американец Рокки Марчиано, который одержал 49 побед в 1940-1950-х годах). В прошлом году Мэйуэзер сообщил о намерении принять российское гражданство.

29-летний Макгрегор является самым популярным бойцом UFC, он провел 24 поединка в смешанных единоборствах, одержав 21 победу (18 - досрочно) и потерпев три поражения, первый титул чемпиона UFC он завоевал в 2015 году. Макгрегор был первым в истории бойцом UFC, обладавшим двумя титулами в разных весовых категориях (полулегкой и легкой) одновременно, однако 27 ноября было объявлено о том, что ирландец лишен титула чемпиона UFC в полулегком весе, который передан бразильцу Жозе Алдо. В 2018 году, по информации ТАСС, ирландец был также лишен пояса в легком весе за пассивность (не проводил бои с 2016 года), титул будет стоять на кону поединка между американцем Тони Фергюсоном и россиянином Хабибом Нурмагомедовым 7 апреля.

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