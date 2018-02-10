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Горшков: надеюсь, что Коляда справится с нервами после короткой программы

Спорт
10 февраля, 4:25 UTC+3 ПХЁНХЧАН ПХЁНХЧАН 10, февраля. /ТАСС

Российский фигурист не смог выполнить в короткой программе командного турнира на Олимпиаде ни одного прыжкового элемента, заняв в итоге лишь восьмое место

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Михаил Коляда

Михаил Коляда

© Валерий Шарифулин/ТАСС

ПХЁНХЧАН, 10 февраля. /ТАСС/. Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков считает, что стресс, связанный с ответственностью выступления на Олимпийских играх, стал причиной неудачного выступления российского фигуриста Михаила Коляды в короткой программе командного турнира в Пхёнчхане. Об этом он рассказал журналистам.

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Коляда не смог выполнить в короткой программе ни одного прыжкового элемента, заняв в итоге лишь восьмое место. После этого спортивная пара Евгения Тарасова и Владимир Морозов выиграли свою короткую программу. В результате олимпийские атлеты из России делят третью строчку с командой Японии - по 13 баллов. Лидируют канадцы (17), американцы занимают второе место (14).

"Это Олимпийские игры, командный турнир, особый напряг, - отметил Горшков. - Это для всех было стрессом, в короткой программе мало кому удалось прокатать без ошибок, разве что израильтянину Быченко. Падали даже такие опытные спортсмены, как канадец Патрик Чан, американец Натан Чен. Это нервы, но, надеюсь, он с ними справится".

Произвольные программы в командном турнире мужчины представят 12 февраля, в последний день командного турнира. Индивидуальные соревнования стартуют на Олимпийских играх 14 февраля.

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