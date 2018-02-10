Соревнования по сноуборду на ОИ стартовали с 40-минутной задержкой по техническим причинам

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 10 февраля. /ТАСС/. Соревнования по сноуборду в дисциплине слоупстайл на Олимпийских играх стартовали с задержкой в 40 минут. Об этом ТАСС сообщили в оргкомитете Игр.

"Соревнования перенесены из-за плохой готовности объекта к соревнованиям. Нам потребуется определенное время, чтобы устранить мелкие моменты", - сказал собеседник агентства.

На Олимпиаде стартовала первая квалификация в мужском слоупстайле. В первой группе выступает россиянин Влад Хадарин, который получил последний, 19-й, стартовый номер. Финал в этом виде программы запланирован на воскресенье.