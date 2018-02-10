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Соревнования по сноуборду на ОИ стартовали с 40-минутной задержкой по техническим причинам

Спорт
10 февраля, 4:56 UTC+3 ПХЁНЧХАН Корея/ 10, февраля. /ТАСС

Перенос старта связан с плохой готовностью объекта к соревнованиям

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© EPA-EFE/FAZRY ISMAIL

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 10 февраля. /ТАСС/. Соревнования по сноуборду в дисциплине слоупстайл на Олимпийских играх стартовали с задержкой в 40 минут. Об этом ТАСС сообщили в оргкомитете Игр.

"Соревнования перенесены из-за плохой готовности объекта к соревнованиям. Нам потребуется определенное время, чтобы устранить мелкие моменты", - сказал собеседник агентства.

На Олимпиаде стартовала первая квалификация в мужском слоупстайле. В первой группе выступает россиянин Влад Хадарин, который получил последний, 19-й, стартовый номер. Финал в этом виде программы запланирован на воскресенье.

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