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Фигуристка Ким Ён А до участия в церемонии открытия Игр два года не каталась на коньках

Спорт
10 февраля, 5:47 UTC+3 ПХЁНХЧАН Корея/ 10, февраля. /ТАСС

Спортсменка отметила, что активно тренировалась за два дня до церемонии

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Ким Ён А

Ким Ён А

© Валерий Шарифулин/ТАСС

ПХЁНХЧАН /Южная Корея/, 10 февраля. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка 2010 года в женском одиночном катании южнокорейская фигуристка Ким Ён А, зажегшая огонь Олимпиады-2018 после небольшого представления на маленьком катке около олимпийского факела, два года до этого не каталась на коньках. Об этом она сообщила журналистам.

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"Для меня это была большая честь, уже два года как я не катаюсь на коньках, и сейчас мне представилась возможность вновь это сделать, - сказала Ким Ён А. - Это был очень волнительный момент. Кстати, за все десять лет, что я была в спорте, никогда не выступала так высоко. Благодаря поддержке зрителей мне удалось откатать свою программу без ошибок".

"За два дня до церемонии я активно тренировалась, чтобы успешно выступить", - призналась спортсменка, выигравшая на Олимпиаде-2014 в Сочи серебро, уступив только россиянке Аделине Сотниковой.

"Я не знаю, могли ли вы видеть эмоции на моем лице во время зажжения огня, но я буквально потеряла дар речи, настолько впечатлила меня церемония", - добавила она.

Церемония открытия Игр-2018 прошла 9 февраля на Олимпийском стадионе Пхёнчхана.

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