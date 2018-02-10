Фигуристка Ким Ён А до участия в церемонии открытия Игр два года не каталась на коньках

ПХЁНХЧАН /Южная Корея/, 10 февраля. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка 2010 года в женском одиночном катании южнокорейская фигуристка Ким Ён А, зажегшая огонь Олимпиады-2018 после небольшого представления на маленьком катке около олимпийского факела, два года до этого не каталась на коньках. Об этом она сообщила журналистам.

"Для меня это была большая честь, уже два года как я не катаюсь на коньках, и сейчас мне представилась возможность вновь это сделать, - сказала Ким Ён А. - Это был очень волнительный момент. Кстати, за все десять лет, что я была в спорте, никогда не выступала так высоко. Благодаря поддержке зрителей мне удалось откатать свою программу без ошибок".

"За два дня до церемонии я активно тренировалась, чтобы успешно выступить", - призналась спортсменка, выигравшая на Олимпиаде-2014 в Сочи серебро, уступив только россиянке Аделине Сотниковой.

"Я не знаю, могли ли вы видеть эмоции на моем лице во время зажжения огня, но я буквально потеряла дар речи, настолько впечатлила меня церемония", - добавила она.

Церемония открытия Игр-2018 прошла 9 февраля на Олимпийском стадионе Пхёнчхана.