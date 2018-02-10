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Тренер керлингистов признался, что нервничал в игре против южнокорейцев больше обычного

Спорт
10 февраля, 6:03 UTC+3 ПХЁНЧХАН Корея/ 10, февраля. /ТАСС

Василий Гудин считает, что не нужно доводить до экстра-энда в матче против команды Канады

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© Валерий Шарифулин/ТАСС

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 10 февраля. /ТАСС/. Тренер российских керлингистов Василий Гудин признался, что нервничал во время матча Олимпийских игр в дабл-миксте против сборной Южной Кореи больше обычного. Об этом он сообщил журналистам.

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В субботу команда олимпийских атлетов из России по керлингу победила сборную Южной Кореи со счетом 6:5 в экстра-энде.

"Сегодня пришлось понервничать больше обычного. Ребята сами слишком переживали, но в перерыве удалось их подбодрить. Им всегда хочется играть с комфортным преимуществом, плюс для них это первая Олимпиада, они два года к этому шли, хорошо, что в концовке, когда совсем придавило, они смогли мобилизоваться, значит, какие-то резервы есть", - сказал Гудин.

"Другая команда на их месте могла развалиться, - продолжил специалист. - Конечно, канадцы не простят нас, если мы будем доводить дело до экстра-энда. Уверен, что от корейцев ребята ждали ошибок, от канадцев же их ждать бессмысленно. В полуфинале может быть все, что угодно, поэтому неважно, кто именно нам достанется".

В первом матче на турнире россияне проиграли американцам (3:9), затем последовали победы над норвежцами (4:3), финнами (7:5) и китайцами (6:5). В следующем туре россияне встретятся со сборной Канады (встреча пройдет в субботу, начало в 14:05 мск).

Соревнования среди смешанных пар в керлинге впервые представлены на Олимпийских играх. Участие принимают восемь команд, все сборные играют друг с другом в предварительном однокруговом раунде. Четыре лучшие команды выйдут в полуфинал. Финал пройдет 13 февраля.

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