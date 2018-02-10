Ваш регион:
Олимпиада-2018
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.02:
$ 58.17
€ 71.39
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Сноубордист Хадарин не смог преодолеть квалификацию на ОИ в слоупстайле

Спорт
10 февраля, 6:22 дата обновления: 10 февраля, 6:38 UTC+3 ПХЁНЧХАН Корея/ 10, февраля. /ТАСС

Россиянин занял 11-е место в первой квалификации, заработав 64,16 балла в своей лучшей попытке

Поделиться
Материал из 1 страницы
Влад Хадарин

Влад Хадарин

© EPA-EFE/FAZRY ISMAIL

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 10 февраля. /ТАСС/. Российский сноубордист Влад Хадарин не смог выйти в финальную часть соревнований в слоупстайле на Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане.

Смотрите также

Соревнования по сноуборду на ОИ стартовали с 40-минутной задержкой по техническим причинам

Олимпийский чемпион Сочи по сноуборду Подладчиков не выступит на ОИ-2018

Британская сноубордистка Ормерод не выступит на Олимпиаде из-за травмы

Хадарин занял 11-е место в первой квалификации, заработав 64,16 балла в лучшей попытке. В финал проходят по шесть лучших сноубордистов из каждой квалификации. С первого места в первой квалификации вышел норвежец Маркус Клевеленд (83,71), с шестого - швед Никлас Маттссон (73,53). Вторая квалификация состоится позднее в субботу.

19-летний Хадарин был единственным россиянином, выступавшим в мужской части соревнований в слоупстайле. Сноубордист примет участие в биг-эйре, квалификация в этой дисциплине пройдет 21 февраля. Финал в слоупстайле пройдет 11 февраля. 

По решению Международного олимпийского комитета россияне выступают на Играх под олимпийским флагом в статусе олимпийских атлетов из России. Всего на Олимпиаде-2018 выступают 168 российских спортсменов. Олимпийские игры завершатся 25 февраля.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Олимпиада-2018
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Узнайте, где кандидаты берут деньги на избирательную кампанию
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Российская керлингистка Брызгалова рассказала, что ее держали на допинг-контроле 1,5 часа
2
В ДНР заявили о задержании причастных к убийству Гиви
3
Какие шутки Сергея Лаврова вошли в историю российской дипломатии
4
Пентагон считает размещение в Калининградской области "Искандеров" дестабилизирующим шагом
5
Илья Авербух оценил шансы российских фигуристов на Олимпиаде-2018
6
Олимпиада-2018 стартовала не безукоризненно
7
МО РФ: публикация о финансах пилота Филипова должна получить оценку правоохранителей
Темы дня
Новости партнеров
Реклама