Сноубордист Хадарин не смог преодолеть квалификацию на ОИ в слоупстайле

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 10 февраля. /ТАСС/. Российский сноубордист Влад Хадарин не смог выйти в финальную часть соревнований в слоупстайле на Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане.

Хадарин занял 11-е место в первой квалификации, заработав 64,16 балла в лучшей попытке. В финал проходят по шесть лучших сноубордистов из каждой квалификации. С первого места в первой квалификации вышел норвежец Маркус Клевеленд (83,71), с шестого - швед Никлас Маттссон (73,53). Вторая квалификация состоится позднее в субботу.

19-летний Хадарин был единственным россиянином, выступавшим в мужской части соревнований в слоупстайле. Сноубордист примет участие в биг-эйре, квалификация в этой дисциплине пройдет 21 февраля. Финал в слоупстайле пройдет 11 февраля.

По решению Международного олимпийского комитета россияне выступают на Играх под олимпийским флагом в статусе олимпийских атлетов из России. Всего на Олимпиаде-2018 выступают 168 российских спортсменов. Олимпийские игры завершатся 25 февраля.