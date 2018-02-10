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Сноубордист Хадарин заявил, что планирует выступить на Олимпиаде-2022

Спорт
10 февраля, 6:48 UTC+3 ПХЁНЧХАН Корея/ 10, февраля. /ТАСС

Ранее спортсмен не сумел пробиться в финал соревнований в слоупстайле, заняв 11-е место в первой квалификации

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Влад Хадарин

Влад Хадарин

© AP Photo/Kin Cheung

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 10 февраля. /ТАСС/. Российский сноубордист Влад Хадарин планирует выступить на Олимпийских Играх в Пекине в 2022 году. Об этом он заявил журналистам.

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Ранее спортсмен не сумел пробиться в финал соревнований в слоупстайле, заняв 11-е место в первой квалификации. В финал проходят по шесть лучших сноубордистов из каждой квалификации.

"Трасса хорошая, но невероятно сложная, - сказал Хадарин. - Можно перечислить причины, по которым я не прошел [в финал], но это будут отмазки. Это мои личные ошибки, которые нужно будет отработать, да и сам опыт должен, конечно, быть. Но от своей второй попытки я получил персональное удовлетворение".

"Я буду продолжать тренироваться и планирую выступать на следующей Олимпиаде. Больше чем уверен, что через четыре года у меня будет максимально другой уровень катания, моральной и физической подготовки", - добавил спортсмен.

Хадарину на Играх в Пхёнчхане также предстоит выступить в дисциплине биг-эйр.

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