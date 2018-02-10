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Российские шорт-трекистки не вышли в финал в эстафете на Олимпиаде

Спорт
10 февраля, 15:17 UTC+3 ПХЁНЧХАН Корея/ 10, февраля. /ТАСС

В главном финале за золото будут бороться команды Южной Кореи, Канады, Китая и Италии

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Полуфинал по шорт-треку в эстафете на дистанции 3000 м

Полуфинал по шорт-треку в эстафете на дистанции 3000 м

©  EPA-EFE/HOW HWEE YOUNG

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 10 февраля. /ТАСС/. Российские шорт-трекистки не смогли квалифицироваться в финал соревнований по шорт-треку в эстафете на дистанции 3000 м на Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане.

Команда олимпийских атлетов из России в составе Софьи Просвирновой, Екатерины Константиновой, Екатерины Ефременковой и Эмины Малагич финишировала в своем забеге на четвертом месте, показав результат 4 минуты 21,973 секунды. Россиянки упали за несколько кругов до финиша при передаче эстафеты. Теперь они выступят в утешительном финале.

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В главном финале за золото будут бороться команды Южной Кореи, Канады, Китая и Италии.

Международный олимпийский комитет (МОК) не допустил до участия в Олимпиаде сборную России. Российские спортсмены выступают на Играх под олимпийским флагом и в статусе олимпийских атлетов из России. Решением МОК на Олимпиаду не смогли приехать российские шорт-трекистки Евгения Захарова и Татьяна Бородулина.

Олимпийские игры в Пхёнчхане завершатся 25 февраля.

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