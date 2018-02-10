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Голландская конькобежка Ахтеректе завоевала золото Олимпийских игр на дистанции 3000 м

Спорт
10 февраля, 15:34 UTC+3

Второе место заняла ее соотечественница Ирен Вюст, третьей стала голландка Антуанетт де Йонг

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Карлейн Ахтеректе

Карлейн Ахтеректе

© EPA-EFE/KIMIMASA MAYAMA

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 10 февраля. /ТАСС/. Голландка Карлейн Ахтеректе заняла первое место в забеге на 3000 метров на зимних Олимпийских играх, которые проходят в южнокорейском Пхёнчхане. Спортсменка показала результат 3 минуты 59,21 секунды.

Второе место заняла ее соотечественница Ирен Вюст (3.59,29), третьей стала еще одна представительница Нидерландов Антуанетт де Йонг (4.00,02). 

Наталья Воронина, представляющая команду олимпийских атлетов из России, стала 10-й (4.05,85). 

28-летняя Ахтеректе завоевала первую медаль на Олимпиадах. В нынешнем году она стала второй на чемпионате Европы в подмосковной Коломне на дистанции 3000 м.

Игры в Пхёнчхане завершатся 25 февраля. По решению Международного олимпийского комитета российские спортсмены выступают на Олимпиаде в Пхёнчхане под олимпийским флагом в статусе олимпийских атлетов из России.

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