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Самым юным участником "Лыжни России" в Карачаево-Черкесии стал шестилетний гость с Кубани

Спорт
10 февраля, 15:43 UTC+3 ЧЕРКЕССК ЧЕРКЕССК 10, февраля. /ТАСС

Забег проводился на Русской поляне на двух дистанциях в 5 и 10 км

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ЧЕРКЕССК, 10 февраля. /ТАСС/. Региональный этап гонки "Лыжня России" прошел на горнолыжном курорте "Домбай" в Карачаево-Черкесии, самым младшим участником массового забега стал шестилетний уроженец Краснодарского края, сообщил в субботу ТАСС начальник отдела физической культуры и спорта Минспорта КЧР Рустам Джатдоев.

"В массовой гонке на Домбае участвовали не только жители нашей республики, но и любители активного отдыха из Ставрополья, Кабардино-Балкарии, Волгограда и Краснодарского края, всего более 200 человек. В прошлом году "Лыжня России", которая проводилась впервые в КЧР, собрала 148 участников", - сказал Джатдоев.

Забег проводился на Русской поляне на двух дистанциях в 5 и 10 км. В пятикилометровой дистанции участвовали юноши и девушки 18 лет и моложе, в 10 км - участники от 19 лет и старше. Была также организована гонка на 500 метров, один и два километра для неподготовленных людей в разных возрастных категориях.

"Самый юный лыжник шести лет представлял Краснодарский край и участвовал в забеге на 500 метров, а самому старшему участнику - 71 год. Он из Ставропольского края. В этом году "Лыжню России" в Карачаево-Черкесии активно поддержали студенты вузов республики", - добавил собеседник агентства.

"Лыжня России" проводится ежегодно с 1982 года и является самым масштабным по количеству участников и географическому охвату зимним спортивным мероприятием в мире. В 2018 году "Лыжня России" проходит в 73 регионах России, по всей стране участие в мероприятии принимают более 1,5 млн человек.

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