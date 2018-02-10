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Шорт-трекист Елистратов принес первую медаль ОИ команде олимпийских атлетов из России

Спорт
10 февраля, 15:35 UTC+3

Победу одержал южнокорейский спортсмен Лим Хё Джун, вторым стал голландец Шинки Кнегт

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Семен Елистратов

Семен Елистратов

© Сергей Бобылев/ТАСС

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 10 февраля. /ТАСС/. Российский шорт-трекист Семен Елистратов завоевал бронзовую медаль Олимпийских игр в Пхёнчхане на дистанции 1500 метров. Он принес первую медаль команде олимпийских атлетов из России.

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Семен Елистратов

Биография Семена Елистратова

Елистратов показал время 2 минуты 10,687 секунды. Победу одержал южнокорейский спортсмен Лим Хё Джун, установив новый олимпийский рекорд (2.10,485), вторым стал голландец Шинки Кнегт (2.10,555). Южнокореец Хван Дэ Хон, который являлся одним из главных фаворитов на данной дистанции, не сумел финишировать. Также был дисквалифицирован канадец Шарль Амлен, который стал чемпионом на этой дистанции на Олимпиаде в Сочи в 2014 году.

27-летний Елистратов впервые в карьере завоевал олимпийскую медаль на индивидуальной дистанции. На Играх в Сочи он выиграл золото в эстафете.

Международный олимпийский комитет (МОК) отстранил сборную России от участия в Олимпиаде в Пхёнчхане. Российские спортсмены на Играх выступают под олимпийским флагом и в статусе олимпийских атлетов из России. По решению МОК на Игры не смог приехать ряд ведущих российских спортсменов, в том числе олимпийские чемпионы по шорт-треку Владимир Григорьев и Руслан Захаров, а также шестикратный олимпийский чемпион Виктор Ан.

Игры в Пхёнчхане завершатся 25 февраля.

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