Губернатор: регби набирает популярность на Кубани в преддверии матча чемпионата Европы

КРАСНОДАР, 10 февраля. /ТАСС/. Более тысячи человек занимаются регби на Кубани, которая в субботу впервые примет матч чемпионата Европы между сборными России и Испании. Данный вид спорта вошел в программы спортшкол, уроков физкультуры, а краснодарские студенты - одна из лучших университетских команд континента, сообщил ТАСС губернатор края Вениамин Кондратьев.

"Для региона - это перспективный вид спорта, регби развивается в крае быстрыми темпами. Он получил широкое распространение во всех крупных муниципалитетах. В прошлом году численность занимающихся составила более тысячи человек", - сказал глава региона.

Он уточнил, что сейчас отделения регби появляются в детских спортивных и общеобразовательных школах края, игра включена в программу уроков физкультуры. Пять вузов имеют отделения регби, а студенческая сборная Краснодарского края является действующим серебряным призером чемпионата Европы среди университетских команд. В состав сборной команды России с 2015 года ежегодно вызываются не менее 27 спортсменов из Краснодарского края.

Кондратьев добавил, что матч чемпионата Европы станет знаковым для края.

"Впервые Краснодар и стадион "Кубань" примут матчи чемпионата Европы по регби среди мужских команд с участием сборной России. Сегодня мы будем болеть с удвоенной силой, потому что в российской сборной играют и наши ребята из регбийного клуба "Кубань", двое спортсменов вошли в этот состав. Уже сейчас могу сказать, что интерес к матчу достаточно серьезный. Мы ожидаем много болельщиков, в том числе и иностранных", - пояснил губернатор.