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Биатлонистка Кайшева будет довольна попаданию в десятку сильнейших на ОИ

Спорт
10 февраля, 15:55 UTC+3 ПХЁНЧХАН Корея/ 10, февраля. /ТАСС

В спринте Ульяна Кайшева заняла 33-е место

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Российские биатлонистки Татьяна Акимова и Ульяна Кайшева (слева направо) в Олимпийской деревне в Пхёнчхане

Российские биатлонистки Татьяна Акимова и Ульяна Кайшева (слева направо) в Олимпийской деревне в Пхёнчхане

© Сергей Бобылев/ТАСС

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 10 февраля. /ТАСС/. Российская биатлонистка Ульяна Кайшева хочет оказаться в числе десяти сильнейших по ходу выступления на Олимпийских играх в Пхёнчхане. Об этом спортсменка рассказала журналистам после окончания спринта.

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Кайшева в дебютной гонке на Олимпиаде заняла 33-е место. По причине дисквалификации национального олимпийского комитета россияне на Олимпиаде выступают в усеченном составе в статусе олимпийских атлетов из России. Всего от России на Игры приглашения получили два биатлониста и две биатлонистки.

"Во время выступления на Олимпийских играх хотелось бы избежать ошибок на стрельбе, а что касается целей, то попасть в десятку было бы шикарно", - сказала Кайшева.

Спортсменка отметила, что выступление под олимпийским флагом не мешает ее настрою.

"Но хотелось бы быть здесь в более большой компании, чтобы мы могли поддерживать друг друга. Безусловно, всегда хочется представлять свою страну, но мы рады выступать здесь", - отметила она.

"Нас очень поддерживает Настя Кузьмина (олимпийская чемпионка из Словакии, сестра Антона Шипулина - прим. ТАСС), она всегда подсказывает и помогает. В Олимпийской деревне все отлично, удобно, живем в комфортных условиях", - добавила Кайшева.

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