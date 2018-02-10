"Лыжню России" в Самаре открыли спортсмены 5 - 6 лет

САМАРА, 10 февраля. /ТАСС/. Гонка самых юных участников в возрасте 5 - 6 лет открыла забеги "Лыжни России" в субботу в Самаре, сообщает корр. ТАСС.

Сотни дошкольников, подбадриваемые родителями, стартовали на дистанции 300 метров на трассе учебно-спортивного центра "Чайка" в пригороде Самары. Далеко не у всех юных лыжников получилось добежать до финиша без падений, но слез на дистанции замечено не было.

После детской гонки состоялся массовый забег на 2018 метров, участие в котором мог принять любой желающий без возрастных ограничений. Затем прошли гонки на 5 и 10 км в различных возрастных категориях. Спортивному празднику благоприятствовала погода - температура воздуха в Самаре минус 8 градусов, солнечно и безветренно.

"Сегодня у нас замечательная солнечная погода, у людей отличное настроение. За последние годы мы постарались улучшить инфраструктуру, увеличили количество лыжных трасс, и практически каждый год мы бьем рекорды - сегодня на "Лыжне России" в Самаре около 9 тысяч участников, а в целом по области - около 16 тысяч участников, это впечатляет", - сообщил журналистам на гонке врио министра спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин.

По данным правительства Самарской области, в прошлом году на старты "Лыжни России" в регионе вышли около 13 тысяч человек.

Всероссийская массовая лыжная гонка "Лыжня России" проходит в стране ежегодно с 1982 года и является самым масштабным по количеству участников и географическому охвату зимним спортивным мероприятием в мире. Соревнования проводятся с целью популяризации лыжного спорта, привлечения населения к занятиям зимними видами спорта, к сдаче нормативов ГТО.