Российский саночник Репилов занимает третье место на ОИ-2018 после второй попытки

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 10 февраля. /ТАСС/. Россиянин Роман Репилов идет третьим после второй попытки в соревнованиях в одноместных санях на Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане.

Во второй попытке Репилов стал третьим, показав время 47,740 секунды. Он проиграл 0,115 секунды немцу Феликсу Лоху (47,625), который стал первым во второй попытке. Второе место занял американец Крис Маздзер (отставание 0,092 секунды).

По итогам двух попыток лидирует Лох, который является трехкратным олимпийским чемпионом и может выиграть свое третье золото подряд в одноместных санях. По сумме двух заездов он показал время 1 минута 35,299 секунды. Второе место занимает австриец Давид Гляйршер (+0,188). Репилов проигрывает лидеру 0,217 секунды, другой российский саночник Степан Федоров занимает 13-е место (+0,672). Семен Павличенко после двух попыток расположился на 17-й позиции (+0,961).

Репилов дважды становился серебряным призером чемпионата мира, один раз - бронзовым. В текущем сезоне он одержал одну победу на этапе Кубка мира в американском Лейк- Плэсиде. Еще дважды он занимал вторые места и один раз стал третьим.

Российские спортсмены выступают на Играх в Пхёнчхане под олимпийским флагом и в статусе олимпийских атлетов из России. Такое решение принял Международный олимпийский комитет (МОК).

На Олимпийских играх медали в санном спорте разыгрываются по результатам четырех попыток. Третья и четвертая попытки пройдут в воскресенье. Олимпийские игры в Пхёнчхане завершатся 25 февраля.