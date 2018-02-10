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Крушельницкий: российские керлингисты не нашли свою игру в матче против канадцев на ОИ

Спорт
10 февраля, 16:39 UTC+3 ПХЁНЧХАН Корея/ 10, февраля. /ТАСС

Российские спортсмены уступили сборной Канады со счетом 2:8

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Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий

Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий

© Валерий Шарифулин/ТАСС

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 10 февраля. /ТАСС/. Российские керлингисты Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий не смогли найти свою игру в матче против канадцев на олимпийском турнире в Пхёнчхане. Об этом спортсмены заявили журналистам.

В субботу команда олимпийских атлетов из России по керлингу в дабл-миксте проиграла сборной Канады со счетом 2:8. Брызгалова и Крушельницкий идут в числе лидеров предварительного раунда после шести туров с четырьмя победами и двумя поражениями.

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"Не получилось ничего, как и в первой нашей игре, не знаю, чем это объяснить. Безусловно, предыдущие игры отняли какое-то количество сил, но мы настраиваемся на весь турнир. Может, не повезло, не смогли найти свою игру. Канадцы хорошо играют, ошибаются меньше, чем другие соперники, и сами наказывают за ошибки, с ними тяжело играть, просто у нас ничего не получилось", - заявил Крушельницкий.

"Настроимся и выйдем обязательно побеждать. Со швейцарцами мы очень часто встречаемся на разных турнирах, с ними играть тяжело, но можно", - добавила Брызгалова.

В воскресенье российские керлингисты проведут заключительный матч предварительного раунда против команды Швейцарии.

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