Крушельницкий: российские керлингисты не нашли свою игру в матче против канадцев на ОИ

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 10 февраля. /ТАСС/. Российские керлингисты Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий не смогли найти свою игру в матче против канадцев на олимпийском турнире в Пхёнчхане. Об этом спортсмены заявили журналистам.

В субботу команда олимпийских атлетов из России по керлингу в дабл-миксте проиграла сборной Канады со счетом 2:8. Брызгалова и Крушельницкий идут в числе лидеров предварительного раунда после шести туров с четырьмя победами и двумя поражениями.

"Не получилось ничего, как и в первой нашей игре, не знаю, чем это объяснить. Безусловно, предыдущие игры отняли какое-то количество сил, но мы настраиваемся на весь турнир. Может, не повезло, не смогли найти свою игру. Канадцы хорошо играют, ошибаются меньше, чем другие соперники, и сами наказывают за ошибки, с ними тяжело играть, просто у нас ничего не получилось", - заявил Крушельницкий.

"Настроимся и выйдем обязательно побеждать. Со швейцарцами мы очень часто встречаемся на разных турнирах, с ними играть тяжело, но можно", - добавила Брызгалова.

В воскресенье российские керлингисты проведут заключительный матч предварительного раунда против команды Швейцарии.