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Минспорт Башкирии: бронзовый призер ОИ Елистратов показал силу духа и воли

Спорт
10 февраля, 16:58 UTC+3 УФА УФА 10, февраля. /ТАСС

Министр молодежной политики и спорта Башкирии Андрей Иванюта отметил, что в республике ждут побед от местных спортсменов, отправившихся в Пхёнчхан

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Семен Елистратов

Семен Елистратов

© Сергей Фадеичев/ТАСС

УФА, 10 февраля. /ТАСС/. Уфимский шорт-трекист Семен Елистратов, завоевавший первую медаль команды олимпийских атлетов из России, показал силу духа и воли на соревнованиях, несмотря на условия подготовки россиян к Играм в южнокорейском Пхёнчхане. Такое мнение корреспонденту ТАСС высказал министр молодежной политики и спорта Башкирии Андрей Иванюта.

Елистратов завоевал бронзу Олимпийских игр на дистанции 1500 метров.

"На таких Олимпийских играх бронза равносильна золоту. Были созданы тяжелые условия для наших спортсменов, в том числе для отбора на Олимпиаду. Но они сейчас полны сил, могут завоевывать медали, это такая гордость! Я просто счастлив сегодня, что именно спортсмен из Башкортостана, наш Семен Елистратов, показал такую силу духа и воли и принес первую награду в копилку атлетов из России", - сказал министр.

На Олимпийских играх в Южной Корее выступают пять представителей Башкирии - биатлонист Антон Бабиков, Эрнест Яхин (лыжное двоеборье), хоккеистка Ольга Сосина, Семен Елистратов и Кристина Спиридонова (фристайл).

"Мы ждем [от них побед], болеем как никогда именно в этот раз. Нашим спортсменам нужна наша поддержка", - добавил Иванюта.

Олимпийские игры завершатся 25 февраля.

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