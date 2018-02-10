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Корнилов и Климов пробились в решающую попытку в прыжках на лыжах с трамплина на ОИ

Спорт
10 февраля, 17:17 UTC+3 ПХЁНЧХАН Корея/ 10, февраля. /ТАСС

Первый результат показал поляк Стефан Хула, второе место поделили Камиль Стох из Польши и норвежец Йоханн Андре Форфанг

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Евгений Климов

Евгений Климов

© EPA-EFE/DIEGO AZUBEL

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 10 февраля. /ТАСС/. Российские прыгуны на лыжах Денис Корнилов и Евгений Климов попали в тридцатку лучших по итогам первого финального раунда олимпийских соревнований на среднем трамплине, что дает им право выступить в решающей попытке.

Корнилов занял 16-е место (113,9 балла), а Климов - 30-е (99,0). Другие российские спортсмены Михаил Назаров (92,1; 34) и Алексей Ромашов (91,7; 37) не пробились в решающую стадию.

Первый результат показал поляк Стефан Хула (131,8). Второе место поделили Камиль Стох из Польши (125,9) и норвежец Йоханн Андре Форфанг (125,9). Финальная попытка пройдет позднее в субботу.

По решению Международного олимпийского комитета россияне выступают на Олимпиаде в Пхёнчхане под олимпийским флагом в статусе олимпийских атлетов из России.

Игры завершатся 25 февраля.

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