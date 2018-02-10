"Тоттенхэм" обыграл "Арсенал" в дерби Северного Лондона

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. "Тоттенхэм" одержал победу над "Арсеналом" со счетом 1:0 в домашнем матче 27-го тура чемпионата Англии по футболу.

Единственный гол в матче забил лучший бомбардир чемпионата Гарри Кейн (49-я минута). Для него этот мяч стал седьмым в северолондонском дерби, по этому показателю он догнал француза Робера Пиреса, больше всех в дерби забивал нападающий Эммануэль Адебайор (8 голов).

"Тоттенхэм" продолжил беспроигрышную серию в премьер- лиге, которая теперь составляет девять матчей. В турнирной таблице клуб поднялся на третье место, набрав 52 очка. "Арсенал" с 45 очками идет шестым.

В следующем туре "Тоттенхэм" 26 февраля на выезде сыграет против "Кристал Пэлас", "Арсенал" 1 марта примет "Манчестер Сити".