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Семья бронзового призера ОИ-2018 Елистратова смотрела его выступление с замиранием сердца

Спорт
10 февраля, 18:03 UTC+3 УФА УФА 10, февраля. /ТАСС

Младший брат Семена Сергей сообщил, что семье уже удалось связаться со спортсменом

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УФА, 10 февраля. /ТАСС/. Семья уфимского шорт-трекист Семена Елистратова, завоевавшего первую медаль команды олимпийских атлетов из России на Олимпиаде-2018, смотрела его выступление дома по телевизору с замиранием сердца. Об этом рассказал в субботу ТАСС младший брат спортсмена Степан Елистратов.

Елистратов завоевал бронзу Игр в южнокорейском Пхёнчхане на дистанции 1500 метров.

"На самом деле это нечто такое было переживательное, кричали, ногами топали, с замиранием сердца смотрели, это очень тяжело было для нашей семьи. Сердце замирало, выскакивало из нашей груди. Когда Семен пересек финишную черту, мы с папой переглянулись и молча обнялись. У папы от волнения лопнул сосуд в правом глазу", - признался собеседник агентства.

"С Семеном уже удалось списаться, созвониться, поздравить. Сейчас он находится в процессе сдачи допинг-пробы", - рассказал Степан Елистратов.

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