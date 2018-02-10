Семья бронзового призера ОИ-2018 Елистратова смотрела его выступление с замиранием сердца

УФА, 10 февраля. /ТАСС/. Семья уфимского шорт-трекист Семена Елистратова, завоевавшего первую медаль команды олимпийских атлетов из России на Олимпиаде-2018, смотрела его выступление дома по телевизору с замиранием сердца. Об этом рассказал в субботу ТАСС младший брат спортсмена Степан Елистратов.

Елистратов завоевал бронзу Игр в южнокорейском Пхёнчхане на дистанции 1500 метров.

"На самом деле это нечто такое было переживательное, кричали, ногами топали, с замиранием сердца смотрели, это очень тяжело было для нашей семьи. Сердце замирало, выскакивало из нашей груди. Когда Семен пересек финишную черту, мы с папой переглянулись и молча обнялись. У папы от волнения лопнул сосуд в правом глазу", - признался собеседник агентства.

"С Семеном уже удалось списаться, созвониться, поздравить. Сейчас он находится в процессе сдачи допинг-пробы", - рассказал Степан Елистратов.