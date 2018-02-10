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"Амкар" намерен арендовать футболиста ЦСКА Оланаре

Спорт
10 февраля, 18:18 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дильшад Ломовских

В субботу ЦСКА в своем Twitter сообщил, что нигериец отправился на несколько дней в расположение "Амкара"

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Аарон Оланаре

Аарон Оланаре

© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 10 февраля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Футбольному клубу "Амкар" нужен силовой нападающий, поэтому пермяки хотят арендовать до конца сезона форварда московского ЦСКА Аарона Оланаре. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор пермского клуба Игорь Резвухин.

В субботу ЦСКА в своем Twitter сообщил, что нигериец отправился на несколько дней в расположение "Амкара".

"Нам нужен силовой форвард, который способен зацепиться за мяч. Поэтому мы решили посмотреть на него, как он впишется в нашу игру. Он у нас немного потренируется, сыграет один матч, после чего будем смотреть. Речь идет об аренде до конца сезона", - сказал Резвухин.

"Амкар" проводит учебно-тренировочный сбор в Турции. В воскресенье пермская команда сыграет товарищеский матч против черногорской "Будучности".

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