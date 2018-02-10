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Немец Веллингер стал олимпийским чемпионом в прыжках на лыжах со среднего трамплина

Спорт
10 февраля, 18:20 UTC+3

Вторым стал норвежец Йоханн Андре Форфанг, третье место занял его соотечественник Роберт Юханссон

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Андреас Веллингер

Андреас Веллингер

© EPA-EFE/CHRISTIAN BRUNA

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 10 февраля. /ТАСС/. Немец Андреас Веллингер завоевал золотую медаль зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане в прыжках на лыжах со среднего трамплина.

По сумме двух попыток он набрал 259,3 балла. Вторым стал норвежец Йоханн Андре Форфанг (250,9), третье место занял его соотечественник Роберт Юханссон (249,7).

Денис Корнилов, представляющий команду олимпийских атлетов из России, стала 24-м (209,6). Евгений Климов показал 30-й результат (168,2).

22-летний Веллингер завоевал вторую золотую медаль на Олимпиадах. Первую победу он одержал на Играх в Сочи.

По решению Международного олимпийского комитета российские спортсмены выступают на Играх в Пхёнчхане под олимпийским флагом в статусе олимпийских атлетов из России.

Соревнования в Южной Корее завершатся 25 февраля.

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