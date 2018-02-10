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Прыгуну с трамплина Климову вдвойне обидно, что он не показал силу спорта России на ОИ

Спорт
10 февраля, 18:34 UTC+3 ПХЁНЧХАН Корея/ 10, февраля. /ТАСС

Спортсмен отметил, что сделал хороший прыжок, но ему помешал ветер

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Евгений Климов

Евгений Климов

© EPA-EFE/DIEGO AZUBEL

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 10 февраля. /ТАСС/. Прыгуну на лыжах с трамплина Евгению Климову вдвойне горестно от того, что на Олимпийских играх в Пхёнчхане, где российские спортсмены вынуждены выступать под олимпийским флагом, ему не удалось показать высокий результат. Об этом он рассказал журналистам.

В субботу проходят соревнования на среднем трамплине. В квалификации Климов стал 12-м, однако в финальной стадии неудачно исполнил первый прыжок, что не позволило ему подняться выше 30-го места.

"Прыжок я сделал хороший, но ветер спутал все карты. Не хочу грешить и все сваливать на погоду, но результат налицо. После этого уже и не думал, что попаду во вторую попытку, - сказал Климов. - Теперь надежды остаются на большой трамплин. Буду верить, там получится показать хороший результат, лично я хочу попасть в "десятку".

"Именно по причине того, что мы тут выступаем в таком статусе, хотелось выступить лучше. Но не получилось, что вдвойне огорчает", - добавил он.

Россияне на Олимпиаде по причине дисквалификации национального олимпийского комитета выступают в статусе олимпийских атлетов из России.

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