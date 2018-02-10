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Фазель: атмосфера дружбы царила в хоккейном матче объединенной команды Кореи и Швейцарии

Спорт
10 февраля, 19:51 UTC+3 ПХЁНЧХАН /Корр. ТАСС, Дмитрий Рачицкий

По словам президента IIHF, олимпийский дух делает людей ближе друг к другу

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ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 10 февраля. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Матч между объединенной женской хоккейной командой Республики Корея и КНДР против сборной Швейцарии на групповом этапе Олимпийских игр прошел в атмосфере дружбы и взаимоуважения. Такое мнение ТАСС высказал президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель.

В субботу объединенная женская команда Республики Корея и КНДР крупно проиграла сборной Швейцарии со счетом 0:8. Этот матч стал дебютным на Олимпиаде для корейской команды.

На матче присутствовали президент Республики Корея Мун Чжэ Ин, председатель президиума Верховного народного собрания КНДР Ким Ён Нам и Ким Ё Чжон, сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, и председатель Государственного комитета по физической культуре и спорту КНДР Чхве Хви. Также к ним присоединились президент МОК Томас Бах, президент Швейцарии Ален Берсе, глава оргкомитета Игр-2018 Ли Хи Бом и Фазель.

"Сегодня мы присутствовали при историческом моменте, невероятная игра. Конечно, нам хотелось, чтобы корейская команда забросила хотя бы одну шайбу. Но она идет на 22-м месте в мировом рейтинге, не стоит ждать от нее многого прямо сейчас, я уже говорил об этом не раз", - сказал Фазель.

"Но то, что происходило вокруг матча, гораздо важнее результата. Атмосфера мира, взаимоуважения и дружбы, которые царили на игре - вот, что важно. Олимпийский дух делает людей ближе друг к другу. Я счастлив тем, как все прошло", - продолжил собеседник ТАСС.

На совещании в штаб-квартире Международного олимпийского комитета в конце января представители КНДР и Южной Кореи договорились о создании объединенной женской хоккейной команды, которая выступит на Играх-2018. В нее вошли 23 спортсменки из Южной Кореи и 12 - из КНДР, в каждом матче могут сыграть только 20 полевых хоккеисток и два вратаря, а три спортсменки должны быть из КНДР.

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