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Рекорд посещаемости Английской премьер-лиги установлен на матче "Тоттенхэм" - "Арсенал"

Спорт
10 февраля, 20:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, февраля. /ТАСС

Встреча прошла в субботу в Лондоне на стадионе "Уэмбли", игру посетили 83222 зрителя

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ТАСС, 10 февраля. Рекорд посещаемости Английской футбольной премьер-лиги установлен на матче 27-го тура между "Тоттенхэмом" и "Арсеналом". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу лиги.

Встреча прошла в субботу в Лондоне на стадионе "Уэмбли". Игру посетили 83222 зрителя (стадион вмещает 90000 человек). "Тоттенхэм" победил со счетом 1:0.

Прошлый рекорд был установлен также на Уэмбли 31 января. Матч 25-го тура между "Тоттенхэмом" и "Манчестер Юнайтед" (2:0) посетили 81978 человек.

Английская футбольная премьер-лига была основана в 1992 году.

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