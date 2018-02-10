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Хамитов: вся Башкирия гордится бронзовым призером Олимпиады Елистратовым

Спорт
10 февраля, 21:05 UTC+3 УФА УФА 10, февраля. /ТАСС

Глава Башкирии от имени всех жителей республики поблагодарил спортсмена за удачное выступление и пожелал ему дальнейших успехов и побед

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Глава Республики Башкортостан Рустэм Хамитов

Глава Республики Башкортостан Рустэм Хамитов

© Дмитрий Астахов/пресс-служба правительства РФ/ТАСС

УФА, 10 февраля. /ТАСС/. Вся Башкирия гордится уфимским шорт-трекистом Семеном Елистратовым, завоевавшим первую медаль команды олимпийских атлетов из России на Играх-2018. Об этом сказал глава республики Рустэм Хамитов в телефонном разговоре со спортсменом, сообщает в субботу пресс-служба руководителя региона.

Елистратов завоевал бронзу на дистанции 1500 м.

"Весь Башкортостан гордится тобой, мы тебя поздравляем", - сказал Хамитов. Он от имени всех жителей республики поблагодарил спортсмена за удачное выступление и пожелал ему дальнейших успехов и побед в предстоящих олимпийских стартах, рассказали в пресс-службе.

На Олимпийских играх в Южной Корее выступают пять представителей Башкирии - Елистратов, биатлонист Антон Бабиков, Эрнест Яхин (лыжное двоеборье), хоккеистка Ольга Сосина и Кристина Спиридонова (фристайл).

Олимпийские игры в Пхёнчхане завершатся 25 февраля.

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