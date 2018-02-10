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Российские баскетболистки обыграли команду Венгрии в матче отбора ЧЕ-2019

Спорт
10 февраля, 21:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, февраля. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 71:64

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ТАСС, 10 февраля. Женская сборная России по баскетболу одержала победу над командой Венгрии со счетом 71:64 в гостевом матче отборочного турнира чемпионата Европы 2019 года.

Самым результативным игроком встречи стала баскетболистка команды Венгрии Тияна Кривацевич, набравшая 13 очков. У сборной России больше всех очков набрала Раиса Мусина (12).

Сборная России с шестью очками занимает первое место в отборочной группе С. На втором месте идет команда Венгрии (5). Далее идут сборные Литвы и Албании, у которых по два балла. Следующий матч сборная России проведет 14 февраля дома против команды Албании.

В финальную стадию чемпионата Европы - 2019, которая состоится в Сербии и Латвии, выйдут победители восьми отборочных групп, а также шесть лучших команд из числа занявших вторые места. Сборная России с 1993 года не пропустила ни одного чемпионата Европы, в 2003, 2007 и 2011 годах команда завоевывала золотые медали, пять раз входила в число призеров.

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