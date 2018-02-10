Ваш регион:
Олимпиада-2018
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.02:
$ 58.17
€ 71.39
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Команда Словакии по теннису сравняла счет в матче Кубка Федерации против сборной России

Спорт
10 февраля, 22:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, февраля. /ТАСС

Анна Калинская уступила Магдалене Рыбариковой со счетом 7:5, 3:6, 4:6

Поделиться
Материал из 1 страницы
Анна Калинская

Анна Калинская

© EPA/PETER SCHNEIDER

ТАСС, 10 февраля. Россиянка Анна Калинская уступила словачке Магдалене Рыбариковой во второй игре матча группы II розыгрыша теннисного Кубка Федерации между сборными России и Словакии. Встреча проходит в Братиславе.

Игра завершилась со счетом 5:7, 6:3, 6:4 в пользу Рыбариковой.

Счет в противостоянии стал 1:1. Ранее в субботу Наталья Вихлянцева одержала победу над словачкой Викторией Кузмовой (6:4, 6:2). Оставшиеся три встречи противостояния пройдут в воскресенье.

Сборная России покинула Мировую группу в 2016 году. В случае победы над командой Словакии россиянки в апреле встретятся с одной из команд, которая уступит в четвертьфинале Мировой группы. Победители этого матча в следующем сезоне сыграют в высшем дивизионе Кубка Федерации.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Узнайте, где кандидаты берут деньги на избирательную кампанию
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Следователи начали обыски в минсельхозе Забайкалья после задержания министра
2
WSJ: форма российских спортсменов выглядит самой стильной на Олимпиаде-2018
3
ООН: конфликт в Сирии вошел в одну из самых кровопролитных стадий
4
Илья Авербух оценил шансы российских фигуристов на Олимпиаде-2018
5
"Вышли без флага и гимна и всех обыграли"
6
Сайт Алексея Навального внесен в реестр запрещенной информации
7
Олимпиада-2018 стартовала не безукоризненно
Темы дня
Новости партнеров
Реклама