Команда Словакии по теннису сравняла счет в матче Кубка Федерации против сборной России

ТАСС, 10 февраля. Россиянка Анна Калинская уступила словачке Магдалене Рыбариковой во второй игре матча группы II розыгрыша теннисного Кубка Федерации между сборными России и Словакии. Встреча проходит в Братиславе.

Игра завершилась со счетом 5:7, 6:3, 6:4 в пользу Рыбариковой.

Счет в противостоянии стал 1:1. Ранее в субботу Наталья Вихлянцева одержала победу над словачкой Викторией Кузмовой (6:4, 6:2). Оставшиеся три встречи противостояния пройдут в воскресенье.

Сборная России покинула Мировую группу в 2016 году. В случае победы над командой Словакии россиянки в апреле встретятся с одной из команд, которая уступит в четвертьфинале Мировой группы. Победители этого матча в следующем сезоне сыграют в высшем дивизионе Кубка Федерации.