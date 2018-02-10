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Сборная России по мини-футболу посвятила бронзу ЧЕ российским олимпийцам

Спорт
10 февраля, 22:28 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дильшад Ломовских

В субботу россияне обыграли команду Казахстана со счетом 1:0 в матче за третье место чемпионата Европы

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Игроки сборной России по мини-футболу

Игроки сборной России по мини-футболу

© EPA-EFE/IGOR KUPLJENIK

МОСКВА, 10 февраля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Мини-футбольная сборная России посвятила бронзу на чемпионате Европы российским спортсменам, которые участвуют в Олимпийских играх - 2018. Об этом ТАСС сообщил президент Ассоциации мини-футбола России (АМФР) Эмиль Алиев.

Сборная России в субботу обыграла команду Казахстана со счетом 1:0 в матче за третье место на чемпионате Европы в Словении.

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"Мы посвящаем эту бронзовую медаль всем российским спортсменам, которым сегодня непросто в условиях политической спортивной борьбы, и нашему Виталию Леонтьевичу Мутко, которому тяжелее всего, ведь многие не оценивают сделанное им для российского спорта. Но время все расставит на свои места", - отметил Алиев.

"Мы благодарны Российскому футбольному союзу и Министерству спорта, что для сборной было сделано все, и она завоевала очень тяжелую и трудовую медаль, которой мы гордимся", - добавил президент АМФР.

По его словам, игра сборной России отличалась от той, которую футболисты показывали на чемпионате мира - 2016 в Колумбии, но это объективно. "Мы заложники нашего чемпионата, февральское окно - это ровно середина нашего турнира, а в это время обычно у всех спортсменов бывает спад. Нам приходится играть в такой тяжелый для сборной период, чемпионат Европы всегда проходит, когда у каждой команды есть определенный спад. Была проблема с реализацией, но в общем сборная достойно выступила", - заявил Алиев.

Позднее в субботу в финале турнира сыграют команды Португалии и Испании, встреча начнется в 22:45 мск.

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