Глава АМФР: контракт с тренером сборной РФ по мини-футболу Скоровичем нужно продлить

МОСКВА, 10 февраля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Ассоциация мини-футбола России (АМФР) продлит контракт со старшим тренером сборной России Сергеем Скоровичем на два года. Об этом ТАСС сообщил президент АМФР Эмиль Алиев.

В субботу российская сборная под руководством Скоровича завоевала бронзовые медали чемпионата Европы. В 2020 году пройдет чемпионат мира, место его проведения будет определено позднее. Действующий контракт тренера со сборной России истекает 31 марта.

"Я убежден, что контракт с ним будет продлен, потому что к нему есть большой кредит доверия относительно чемпионатов мира, он вывел нашу команду в лидеры рейтинга Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Считаю, что до следующего чемпионата мира тренеру надо дать карт-бланш, чтобы он спокойно работал со сборной. Во всей его карьере только начало было омрачено, но это был первый блин комом, ведь все предыдущие турниры он выводил команду в финалы, а сегодня получил первую бронзу. Думаю, любая страна позавидовала бы иметь такого тренера", - сказал Алиев.

"Я знаю, что Сергею Скоровичу уже поступают интересные предложения из других стран, поэтому мы надеемся, что после окончания контракта мы придем к обоюдному согласию о продлении соглашения", - добавил президент АМФР.

Скорович возглавляет сборную России с 2009 года. С того времени он трижды приводил команду к серебряным медалям чемпионатов Европы, а в 2016 году сборная России под руководством специалиста стала вице-чемпионом мира, уступив в финале турнира команде Аргентины (4:5). Ранее тренер работал в клубе "ВИЗ-Синара" из Екатеринбурга, с которым дважды становился чемпионом России по мини-футболу, а также обладателем Кубка страны и Кубка УЕФА.